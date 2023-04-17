В Бєлгороді пролунали вибухи: в деяких районах зникло світло

В ніч на 17 квітня в російському Бєлгороді пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Зазначається, що в Бєлгороді та Бєлгородському районі після вибухів видніються стовпи диму. Один з Telegram-каналів повідомляє, що вибух стався на підстанції неподалік від СІЗО. В деяких районах після цього зникло світло.
Влада регіону заявила про дві пожежі, постраждалих, за їхніми словами, немає.
Нагадаємо, що 11 квітня росіяни заявляли, що українські безпілотники нібито намагались атакувати Бєлгородський аеропорт.
А до цього у Росії заявили про падіння "саморобного дрона" біля військового заводу у Підмосков'ї.
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