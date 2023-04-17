В Бєлгороді пролунали вибухи: в деяких районах зникло світло

В ніч на 17 квітня в російському Бєлгороді пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали .

Зазначається, що в Бєлгороді та Бєлгородському районі після вибухів видніються стовпи диму. Один з Telegram-каналів повідомляє, що вибух стався на підстанції неподалік від СІЗО. В деяких районах після цього зникло світло.

Влада регіону заявила про дві пожежі, постраждалих, за їхніми словами, немає.