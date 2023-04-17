В Белгороде раздались взрывы: в некоторых районах пропал свет

В ночь на 17 апреля в российском Белгороде раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы .

В Белгороде и Белгородском районе после взрывов виднеются столбы дыма. Один из Telegram-каналов сообщает, что взрыв произошел на подстанции неподалеку от СИЗО. В некоторых районах после этого пропал свет.

Власти региона заявили о двух пожарах, пострадавших, по их словам, нет.