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У Бєлгороді пролунала серія вибухів, сталися пожежі

Фото: Бєлгород зазнав атаки (t.me/vvgladkov)
Автор: Володимир Костирін

У Бєлгороді (Російська Федерація) рано-вранці 2 вересня пролунала серія вибухів, працювали сили та засоби протиповітряної оборони через обстріл. Внаслідок цього сталися пожежі та руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова та місцеві пабліки.

За словами російського чиновника, сили ППО працювали як у Бєлгороді, так і в районі.

"У місті Бєлгород є прямі влучання в один соціальний та один комерційний об'єкти. Також сталося загоряння автомобіля", - каже губернатор.

Він додав, що у населеному пункті Дубове "загорілися 2 будинки та 4 автомобілі", і на місцях працюють екстрені служби та пожежники.

Російська сторона традиційно обвинувачує Україну в обстрілі. Росмедіа також пишуть, що серед постраждалих об'єктів є дитсадок у місті Бєлгород.

Крім того, в мережі опублікували кадри про дану атаку та наслідки у Бєлгороді та районі.

Вибухи у Бєлгороді та області

Нагадаємо, перед тим у Бєлгороді були сильні вибухи ввечері 30 серпня. Місцева влада заявила про роботу ППО та пряме влучання снаряда.

Раніше, 25 серпня, у Ракитянському районі Бєлгородської області сталася сильна пожежа нібито внаслідок "прильотів" після обстрілу. Також повідомляли про жертви.

29 липня росіяни заявили про пожежу на підстанції у Бєлгородській області нібито через атаку дронів.

Раніше російський Бєлгород зазнав обстрілу вночі 9 липня, і внаслідок "прильотів" були пошкодження інфраструктури.

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