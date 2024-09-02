У Бєлгороді пролунала серія вибухів, сталися пожежі

За словами російського чиновника, сили ППО працювали як у Бєлгороді, так і в районі.

"У місті Бєлгород є прямі влучання в один соціальний та один комерційний об'єкти. Також сталося загоряння автомобіля", - каже губернатор.

Він додав, що у населеному пункті Дубове "загорілися 2 будинки та 4 автомобілі", і на місцях працюють екстрені служби та пожежники.

Російська сторона традиційно обвинувачує Україну в обстрілі. Росмедіа також пишуть, що серед постраждалих об'єктів є дитсадок у місті Бєлгород.

Крім того, в мережі опублікували кадри про дану атаку та наслідки у Бєлгороді та районі.

Вибухи у Бєлгороді та області

Нагадаємо, перед тим у Бєлгороді були сильні вибухи ввечері 30 серпня. Місцева влада заявила про роботу ППО та пряме влучання снаряда.

Раніше, 25 серпня, у Ракитянському районі Бєлгородської області сталася сильна пожежа нібито внаслідок "прильотів" після обстрілу. Також повідомляли про жертви.

29 липня росіяни заявили про пожежу на підстанції у Бєлгородській області нібито через атаку дронів.

Раніше російський Бєлгород зазнав обстрілу вночі 9 липня, і внаслідок "прильотів" були пошкодження інфраструктури.