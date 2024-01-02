У Бєлгороді потужні вибухи. Міноборони РФ заявляє про "збиття українських ракет"

У мережі пишуть, що в Бєлгороді вже тричі була оголошена повітряна тривога.

Місцеві жителі публікують відео, на яких чутно сильні вибухи, атакож фото "уламків від чогось збитого над містом".

Тим часом Міноборони РФ заявляє, що сили ППО нібито збивають українські ракети "Вільха" у небі над Бєлгородською областю. Вже нарахували понад десяток "збитих" цілей.

Як повідомив губернатор області В'ячеслав Гладков, внаслідок так званої атаки є постраждала.

"За попередніми даними, є одна постраждала - у жінки рвана рана лівої кисті. Вона відмовилася від госпіталізації", - заявив він.

Також за словами губернатора, у Бєлгороді уламками пошкоджено торгове приміщення та кілька автомобілів, а у Бєлгородському районі один легковий автомобіль.

Обстріл Бєлгорода

Нагадаємо, 30 грудня російські ЗМІ заявляли про нібито обстріл міста Бєлгород. Повідомлялося про пошкодження понад 40 будівель та 60 транспортних засобів.

Незабаром джерела РБК-Україна у спецслужбах повідомили, що Сили безпеки та оборони завдали ракетного удару по військових об'єктах у Бєлгороді.

У Росії нарахували в результаті обстрілу 100 поранених та 14 загиблих росіян. Зокрема, під час цієї атаки було ліквідовано офіцера слідчого комітету РФ Михайла Конопіцина. Раніше він воював проти України як командир взводу протитанкових ракет. Докладніше про це - у матеріалі РБК-Україна.