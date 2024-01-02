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В Белгороде мощные взрывы. Минобороны РФ заявляет об "сбитии украинских ракет"

Фото: в Белгороде раздаются мощные взрывы (росСМИ)
Автор: Татьяна Степанова

В российском Белгороде сегодня, 2 января, неспокойно. Жители сообщают о мощных взрывах. В то же время Минобороны страны-агрессора заявляет о якобы сбитии украинских ракет "Ольха" в небе над областью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В сети пишут, что в Белгороде уже трижды была объявлена воздушная тревога.

Местные жители публикуют видео, на которых слышны сильные взрывы, а также фото "обломков от чего-то сбитого над городом".

Тем временем Минобороны РФ заявляет, что силы ПВО якобы сбивают украинские ракеты "Ольха" в небе над Белгородской областью. Уже насчитали более десятка "сбитых" целей.

Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, в результате так называемой атаки есть пострадавшая.

"По предварительным данным, есть одна пострадавшая - у женщины рваная рана левой кисти. Она отказалась от госпитализации", - заявил он.

Также, по словам губернатора, в Белгороде обломками повреждено торговое помещение и несколько автомобилей, а в Белгородском районе один легковой автомобиль.

Обстрел Белгорода

Напомним, 30 декабря российские СМИ заявляли о якобы обстреле города Белгород. Сообщалось о повреждении более 40 зданий и 60 транспортных средств.

Вскоре источники РБК-Украина в спецслужбах сообщили, что Силы безопасности и обороны нанесли ракетный удар по военным объектам в Белгороде.

В России насчитали в результате обстрела 100 раненых и 14 погибших россиян. В частности, во время этой атаки был ликвидирован офицер следственного комитета РФ Михаил Конопицин. Ранее он воевал против Украины как командир взвода противотанковых ракет. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

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