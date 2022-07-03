В Белгороде погибла семья беженцев из Харьковской области

В результате ночных взрывов в российском Белгороде погибла семья беженцев с Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Дергачевский городской совет.
"Сегодня ночью в результате действий, совершенных российскими военнослужащими, в городе Белгород погибла семья Коптеловых из Цуповки - 3 человека, в том числе и маленький ребенок", - сказано в нем.
Отмечается, что жители Цуповки и других оккупированных населенных пунктов были вынуждены бежать от войны через РФ в страны Европы любыми доступными путями.
Напомним, ночью в Белгороде прогремели мощные взрывы, а в центре города начался пожар.
Позже появилось фото, на котором видно, что обломок российской ракеты попал в многоэтажку.