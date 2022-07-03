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В Белгороде погибла семья беженцев из Харьковской области

Фото: в Белгороде погибла семья беженцев из Харьковской области (bel.ru)
Автор: Елизавета Драбкина

В результате ночных взрывов в российском Белгороде погибла семья беженцев с Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Дергачевский городской совет.

"Сегодня ночью в результате действий, совершенных российскими военнослужащими, в городе Белгород погибла семья Коптеловых из Цуповки - 3 человека, в том числе и маленький ребенок", - сказано в нем.

Отмечается, что жители Цуповки и других оккупированных населенных пунктов были вынуждены бежать от войны через РФ в страны Европы любыми доступными путями.

Напомним, ночью в Белгороде прогремели мощные взрывы, а в центре города начался пожар.

Позже появилось фото, на котором видно, что обломок российской ракеты попал в многоэтажку.

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