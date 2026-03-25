Бєлгород без світла, води та тепла: нічна "бавовна" вивела з ладу критичну інфраструктуру ворога

Так, у російському Бєлгороді в ніч проти 25 березня пролунала серія вибухів на тлі оголошеної ракетної небезпеки. За повідомленнями місцевих джерел, вибухи почалися близько 04:30, після чого в окремих районах міста зникло або короткочасно зникало електропостачання, а в небі було видно спалахи.

Місцева влада заявила, що місто та Бєлгородський район нібито зазнали ракетного обстрілу з боку України. За словами губернатора В’ячеслава Гладкова, пошкоджень зазнали об’єкти енергетичної інфраструктури, через що виникли перебої з електро-, водо- та теплопостачанням.

Попередньо повідомляється, що постраждалих немає. На місцях працюють аварійні служби, масштаб пошкоджень уточнюють. Українська сторона офіційно не коментувала ці повідомлення.