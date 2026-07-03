Бєлгород без світла, води та інтернету: місто зазнало ракетної атаки на ТЕЦ (фото, відео)

У російському Бєлгороді після ракетної атаки на об'єкт енергетичної інфраструктури - Мічурінську ТЕЦ - зафіксовано масштабні перебої із життєзабезпеченням міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали та повідомлення радника міністра оборони України Сергія Стерненка.
Наразі у житлових кварталах частково відсутні електропостачання та вода, а також спостерігаються серйозні проблеми зі стільниковим зв'язком та доступом до інтернету.
Наслідки влучання у ТЕЦ та знеструмлення міста
Мічурінська ТЕЦ є ключовим об'єктом, що забезпечує енергією виробничі та адміністративні потужності великого промислового підприємства "Бєленергомаш - БЗЕМ".
Даний завод спеціалізується на виробництві труб, складних металоконструкцій та іншого енергетичного обладнання для російської промисловості. Потужність атакованої теплоелектроцентралі становить від 24,2 МВт до 36 МВт.
Внаслідок ураження ТЕЦ у місті виник дефіцит потужності, що безпосередньо вплинуло на комунальну сферу. Російські аварійні служби підтвердили значні пошкодження мереж.
Проблеми з водопостачанням
Через припинення стабільної подачі електроенергії після ракетного обстрілу в Бєлгороді виявилися повністю знеструмленими декілька стратегічних об'єктів водопостачання.
Нагадаємо, українські Сили оборони продовжують систематично знищувати енергетичну та нафтопереробну інфраструктуру противника. Як повідомлялося, лише протягом 48 годин (1 та 2 липня) українські ударні дрони успішно уразили 12 електропідстанцій та одну газорозподільну станцію на тимчасово окупованих територіях Криму та Донбасу.
Коментуючи ці результати, "Мадяр" також зробив своєрідне "передбачення" безпосередньо для Москви.
Крім того, в ніч проти 2 липня українські безпілотники завдали результативного удару по нафтопереробному заводу (НПЗ) у російському місті Кстово, що в Нижньогородській області.
Після цієї атаки на підприємстві спалахнула масштабна пожежа. Зазначається, що неподалік від ураженого НПЗ розташований ще один стратегічно важливий для Російської Федерації об'єкт.
Загалом Сили оборони України вже завдали успішних ударів по восьми з десяти найбільших нафтопереробних заводів на території Росії. При цьому деякі з цих ворожих підприємств опинялися під атаками українських дронів уже неодноразово.