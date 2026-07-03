Бєлгород без світла, води та інтернету: місто зазнало ракетної атаки на ТЕЦ (фото, відео)

Наразі у житлових кварталах частково відсутні електропостачання та вода, а також спостерігаються серйозні проблеми зі стільниковим зв'язком та доступом до інтернету.

Наслідки влучання у ТЕЦ та знеструмлення міста

Мічурінська ТЕЦ є ключовим об'єктом, що забезпечує енергією виробничі та адміністративні потужності великого промислового підприємства "Бєленергомаш - БЗЕМ".

Даний завод спеціалізується на виробництві труб, складних металоконструкцій та іншого енергетичного обладнання для російської промисловості. Потужність атакованої теплоелектроцентралі становить від 24,2 МВт до 36 МВт.

Внаслідок ураження ТЕЦ у місті виник дефіцит потужності, що безпосередньо вплинуло на комунальну сферу. Російські аварійні служби підтвердили значні пошкодження мереж.

Проблеми з водопостачанням

Через припинення стабільної подачі електроенергії після ракетного обстрілу в Бєлгороді виявилися повністю знеструмленими декілька стратегічних об'єктів водопостачання.