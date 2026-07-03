Напомним, украинские Силы обороны продолжают систематически уничтожать энергетическую и нефтеперерабатывающую инфраструктуру противника. Как сообщалось, только в течение 48 часов (1 и 2 июля) украинские ударные дроны успешно поразили 12 электроподстанций и одну газораспределительную станцию на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

Комментируя эти результаты, "Мадьяр" также сделал своеобразное "предсказание " непосредственно для Москвы.

Кроме того, в ночь на 2 июля украинские беспилотники нанесли результативный удар по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в российском городе Кстово, что в Нижегородской области.

После этой атаки на предприятии вспыхнул масштабный пожар . Отмечается, что неподалеку от пораженного НПЗ находится еще один стратегически важный для Российской Федерации объект.

В целом Силы обороны Украины уже нанесли успешные удары по восьми из десяти крупнейших нефтеперерабатывающих заводов на территории России. При этом некоторые из этих вражеских предприятий оказывались под атаками украинских дронов уже неоднократно.