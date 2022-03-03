Над Белгород-Днестровским сбили вражеский самолет. Пилот успел катапультироваться

Над Белгород-Днестровским сбили самолет военных Российской Федерации. Пилот успел катапультироваться - его уже разыскивают.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу городского головы Белгород-Днестровского Виталия Граждана.

Всем, кто видел куда приземлился вражеский пилот - обратиться по телефону:

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