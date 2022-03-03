Над Білгород-Дністровським збили ворожий літак. Пілот встиг катапультуватися

Над Білгород-Дністровським збили літак військових Російської Федерації. Пілот встиг катапультуватися - його вже розшукують.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку міського голови Білгород-Дністровського Віталія Граждана.

Усім, хто бачив куди приземлився ворожий пілот - звернутися за телефоном:

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