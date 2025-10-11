Бєлгород атакують ракети: гримлять потужні вибухи, місто знову може накрити блекаут

Зокрема, приблизно після 19:00 у пабліках з'явилися кадри, на яких чутно сигнал тривоги та серію гучних вибухів. За версією місцевих каналів, під ракетний удар потрапила ТЕЦ "Луч".

Напередодні губернатор області підтверджував, що для всієї території регіону існує ракетна небезпека. Незабаром, після обстрілу, В'ячеслав Гладков відзвітував, що спрацювала ППО і нібито було збито ракети.

"Унаслідок падіння осколків у Бєлгороді загорілося сміття - пожежний розрахунок займається ліквідацією вогню. У комерційному об'єкті вибито вікна, посічено покрівлю і фасад. Пошкоджено дві машини. У селі Таврово Бєлгородського району посічено кузов легкового автомобіля, у селищі Дубове в приватному будинку пробито покрівлю", - інформував він.

Через невеликий проміжок часу, о 19:47 Гладков написав, що після останнього обстрілу можливі короткочасні віялові відключення електроенергії. Деякі пабліки писали, що в місті спостерігаються перебої зі світлом.