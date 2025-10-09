У Бельгії затримали трьох підозрюваних у підготовці замаху на прем’єра

Як повідомляється, федеральна прокуратура Бельгії ліквідувала підозрюваний терористичний осередок, який, як вважається, планував напад на прем'єра.

Правоохоронці затримали трьох підозрюваних 2001, 2002 і 2007 року народження у межах розслідування спроби терористичного вбивства.

У місті Дерне на півночі Бельгії слідчі виявили саморобну вибухівку, яку підозрювані, як повідомляється, планували прикріпити до дрона для здійснення нападу. Під час обшуку також вилучили 3D-принтер та електронні компоненти.

"Є ознаки того, що наміром було здійснити терористичний напад, натхненний джихадистами, спрямований проти політиків", - заявили в прокуратурі.