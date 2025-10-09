UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

У Бельгії затримали трьох підозрюваних у підготовці замаху на прем’єра

Фото: прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Бельгії в четвер затримали трьох чоловіків за підозрою в підготовці убивства премʼєр-міністра Барта Де Вевера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Як повідомляється, федеральна прокуратура Бельгії ліквідувала підозрюваний терористичний осередок, який, як вважається, планував напад на прем'єра.

Правоохоронці затримали трьох підозрюваних 2001, 2002 і 2007 року народження у межах розслідування спроби терористичного вбивства.

У місті Дерне на півночі Бельгії слідчі виявили саморобну вибухівку, яку підозрювані, як повідомляється, планували прикріпити до дрона для здійснення нападу.  Під час обшуку також вилучили 3D-принтер та електронні компоненти.

"Є ознаки того, що наміром було здійснити терористичний напад, натхненний джихадистами, спрямований проти політиків", - заявили в прокуратурі.

Нагадаємо, у липні в Ізраїлі прокурори висунули звинувачення 70-річній жінці, яка планувала замах на прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньягу. Підсудна вирішила скоїти замах на прем'єра після того, як дізналася, що вона невиліковно хвора.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бельгія