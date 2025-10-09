В Бельгии задержали трех подозреваемых в подготовке покушения на премьера

Как сообщается, федеральная прокуратура Бельгии ликвидировала подозреваемую террористическую ячейку, которая, как считается, планировала нападение на премьера.

Правоохранители задержали трех подозреваемых 2001, 2002 и 2007 года рождения в рамках расследования попытки террористического убийства.

В городе Дерне на севере Бельгии следователи обнаружили самодельную взрывчатку, которую подозреваемые, как сообщается, планировали прикрепить к дрону для совершения нападения. Во время обыска также изъяли 3D-принтер и электронные компоненты.

"Есть признаки того, что намерением было осуществить террористическое нападение, вдохновленное джихадистами, направленное против политиков", - заявили в прокуратуре.