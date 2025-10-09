RU

Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

В Бельгии задержали трех подозреваемых в подготовке покушения на премьера

Фото: премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Бельгии в четверг задержали трех мужчин по подозрению в подготовке убийства премьер-министра Барта Де Вевера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Как сообщается, федеральная прокуратура Бельгии ликвидировала подозреваемую террористическую ячейку, которая, как считается, планировала нападение на премьера.

Правоохранители задержали трех подозреваемых 2001, 2002 и 2007 года рождения в рамках расследования попытки террористического убийства.

В городе Дерне на севере Бельгии следователи обнаружили самодельную взрывчатку, которую подозреваемые, как сообщается, планировали прикрепить к дрону для совершения нападения. Во время обыска также изъяли 3D-принтер и электронные компоненты.

"Есть признаки того, что намерением было осуществить террористическое нападение, вдохновленное джихадистами, направленное против политиков", - заявили в прокуратуре.

 

Напомним, в июле в Израиле прокуроры предъявили обвинение 70-летней женщине, которая планировала покушение на премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Подсудимая решила совершить покушение на премьера после того, как узнала, что она неизлечимо больна.

