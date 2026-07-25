У Бельгії поліція заарештувала стажистку НАТО через підозру у шпигунстві

За даними Федеральної прокуратури Бельгії, стажерка, яка є канадкою китайського походження, працювала у Верховному штабі союзних військ у Європі (SHAPE) - стратегічному командуванні НАТО у Монсі (Бельгія). Проходячи стажування, вона "привернула увагу спецслужб".

Згідно з заявою прокуратори, четвер бельгійська провела обшуки в її будинку та робочому офісі підозрюваної. Вже у п'ятницю слідчий суддя заарештував її.

Влада Бельгії не назвала ім'я підозрюваної і не вказала, на користь якої третьої країни вона імовірно шпигунила. Однак у SHAPE сказали, що діяльність підозрюваної попередньо ніяк не вплинула на НАТО в негативному ключі.

"На даний момент немає жодних ознак того, що оперативна готовність НАТО або SHAPE, механізми командування та управління, а також завдання, що виконуються, були порушені негативно", - заявила представник SHAPE Мартіна О'Доннелла.

Bloomberg зазначає, що штаб-квартира НАТО знаходиться в Брюсселі, а стратегічне командування Альянсу SHAPE приблизно за 60 км на південний захід від бельгійської столиці.