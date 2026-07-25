У Бельгії поліція заарештувала стажистку НАТО через підозру у шпигунстві

У п'ятницю бельгійська поліція заарештувала стажерку НАТО за підозрою у шпигунстві на користь третьої країни та членства у злочинній організації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За даними Федеральної прокуратури Бельгії, стажерка, яка є канадкою китайського походження, працювала у Верховному штабі союзних військ у Європі (SHAPE) - стратегічному командуванні НАТО у Монсі (Бельгія). Проходячи стажування, вона "привернула увагу спецслужб".
Згідно з заявою прокуратори, четвер бельгійська провела обшуки в її будинку та робочому офісі підозрюваної. Вже у п'ятницю слідчий суддя заарештував її.
Влада Бельгії не назвала ім'я підозрюваної і не вказала, на користь якої третьої країни вона імовірно шпигунила. Однак у SHAPE сказали, що діяльність підозрюваної попередньо ніяк не вплинула на НАТО в негативному ключі.
"На даний момент немає жодних ознак того, що оперативна готовність НАТО або SHAPE, механізми командування та управління, а також завдання, що виконуються, були порушені негативно", - заявила представник SHAPE Мартіна О'Доннелла.
Bloomberg зазначає, що штаб-квартира НАТО знаходиться в Брюсселі, а стратегічне командування Альянсу SHAPE приблизно за 60 км на південний захід від бельгійської столиці.
Нагадаємо, на початку липня The Guardian повідомило, що Росія протягом 18 місяців проводила масштабну операцію зі шпигунства зі стратегічних ядерних об'єктів у кількох країнах Європи. Зокрема, для цього запускали дрони з кораблів російського "тіньового флоту".
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