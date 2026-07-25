В Бельгии полиция арестовала стажерку НАТО из-за подозрения в шпионаже

По данным Федеральной прокуратуры Бельгии, стажерка, которая является канадкой китайского происхождения, работала в Верховном штабе союзных войск в Европе (SHAPE) - стратегическом командовании НАТО в Монсе (Бельгия). Проходя стажировку она "привлекла внимание спецслужб".

Согласно заявлению прокураторы, ч четверг бельгийская провела обыски в ее доме и рабочем офисе подозреваемой. Уже в пятницу следственный судья арестовал ее.

Власти Бельгии не назвали имя подозреваемой и не указали, в пользу какой третьей страны она предположительно шпионила. Однако в SHAPE сказали, что деятельность подозреваемой, предварительно, никак не повлияла на НАТО в негативном ключе.

"На данный момент нет никаких признаков того, что оперативная готовность НАТО или SHAPE, механизмы командования и управления, а также выполняемые задачи были затронуты негативно", - заявила представитель SHAPE Мартина О'Доннелла.

Bloomberg отмечает, что штаб-квартира НАТО находится в Брюсселе, а стратегическое командование Альянса SHAPE примерно в 60 км к юго-западу от бельгийской столицы.