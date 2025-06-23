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Зробив понад 5000 фото: у Греції затримали шпигуна, який знімав військову базу НАТО

Понеділок 23 червня 2025 13:19
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Зробив понад 5000 фото: у Греції затримали шпигуна, який знімав військову базу НАТО Ілюстративне фото: у Греції затримали шпигуна, який знімав військову базу НАТО (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У Греції правоохоронці затримали чоловіка за підозрою у шпигунстві та фотографуванні військово-морської бази Суда, що на острові Крит.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на eKathimerini.

За даними ЗМІ, 26-річного чоловіка було затримано під час спільної операції Національної розвідувальної служби (EYP) і грецької поліції. Відомо, що підозрюваний народився в Азербайджані, але має польський паспорт.

Грецькі правоохоронці з'ясували, що чоловік зняв номер в готелі 18 червня, попросивши номер з видом на затоку Суда. Він оплатив проживання за місяць наперед. Однак він майже постійно перебував у номері, та не виходив звідти.

Цифрові докази, зібрані з його камери та ноутбука, знайдених у нього, містили близько 5000 файлів із зображеннями кораблів, що заходять на територію бази і залишають її.

Джерела видання стверджують, що чоловік не співпрацює зі слідством.

Що відомо про військову базу

Військово-морська база Суда розташована на північному узбережжі острова Крит, неподалік однойменної затоки. Це один із ключових стратегічних об'єктів НАТО у Середземному морі.

База використовується грецькими військово-морськими силами, а також надається в користування військам США і Альянсу для логістичних і оперативних потреб. Її географічне положення забезпечує контроль над морськими маршрутами між Європою, Близьким Сходом та Північною Африкою.

База Суда включає глибоководну гавань, здатну приймати великі військові кораблі, а також злітно-посадкову смугу аеродрому. Тут часто швартуються американські авіаносці, есмінці й підводні човни.

Об’єкт відіграє важливу роль у підтримці операцій США та НАТО в регіоні, зокрема в контексті моніторингу ситуації у Східному Середземномор’ї та Північній Африці. Через свою важливість база є об'єктом підвищеної уваги як для партнерів по НАТО, так і для потенційних супротивників.

Провокації РФ у Європі

Раніше РБК-Україна писало про те, що Росія продовжує вербувати іноземних найманців на війну проти України. Так, з квітня 2023 року до кінця травня 2024 року в Москві завербували понад 1 500 іноземців.

Також Росія посилює свої гібридні атаки проти Нідерландів і європейських союзників. Уже став реальністю конфлікт у сірій зоні між війною і миром.

Додамо, що нещодавно Австрія розкрила російську шпигунську мережу з дискредитації України.

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