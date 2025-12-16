Бельгія вимагає у ЄС додаткових гарантій для використання активів Росії, - Politico

За інформацією видання, влада Бельгії вважає, що остання пропозиція послів ЄС не задовольняє позицію країни, і їй потрібні додаткові гарантії.

За даними джерела, остання пропозиція складалася із трьох пунктів. Згідно з ним, Бельгія може скористатися фінансуванням у розмірі всього пакета, якщо вона зіткнеться з позовами або іншими заходами у відповідь з боку Москви.

Крім цього, вона зможе покладатися на систему безпеки, незалежно від загальної суми фінансових гарантій, що надаються окремими країнами ЄС, а також жодні суми не передадуть Україні, доки гарантії не будуть надані.

Водночас усі європейські столиці отримають вказівку одночасно розірвати двосторонні інвестиційні договори з Росією.

За словами неназваних дипломатів, Бельгія відкинула ці пропозиції, тому що країні потрібні додаткові гарантії, що вона "не піддаватиметься непропорційним ризикам".

Бельгійські чиновники також наголосили, що будь-які спроби відхилити їх побоювання "були б безглузді". Вони додали, що у такому разі кошти на рахунках депозитарію Euroclear "просто не будуть розблоковані".