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Бельгія відправить в Україну підводні дрони R7

Фото: дистанційно керовані підводні апарати R7 виробництва компанії ECA Robotics Belgium (blueyerobotics.com)
Автор: Тетяна Степанова

Україна отримає від Бельгії дистанційно керовані підводні дрони R7 виробництва компанії ECA Robotics Belgium.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Navy Recognition.

"До кінця травня 2023 року в Україну доставлять 10 підводних дронів виробництва бельгійської компанії ECA Robotics Belgium", - розповіла міністр оборони Бельгії Людівін Дедондер.

Повідомляється, що дистанційно керований апарат R7 поєднує компактність і простоту розгортання з характеристиками, швидкістю і вантажопідйомністю професійних підводних апаратів. Швидкий, модульний та простий у розгортанні, R7 призначений для океанографів, гідрографів та для роботи з підводними спорудами.

Апарат здатний працювати на глибині до 300 метрів у різних місіях, включаючи огляд, спостереження, технічне обслуговування та відновлення підводних об’єктів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Бухаресті було оголошено про передачу Україні артилерії, снарядів та бронемашин.

Також раніше ми писали, що Фінляндія направила до України обладнання, яке допоможе відновити електромережі після ракетних ударів РФ.

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Бельгия