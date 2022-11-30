Бельгія відправить в Україну підводні дрони R7

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Navy Recognition .

"До кінця травня 2023 року в Україну доставлять 10 підводних дронів виробництва бельгійської компанії ECA Robotics Belgium", - розповіла міністр оборони Бельгії Людівін Дедондер.

Повідомляється, що дистанційно керований апарат R7 поєднує компактність і простоту розгортання з характеристиками, швидкістю і вантажопідйомністю професійних підводних апаратів. Швидкий, модульний та простий у розгортанні, R7 призначений для океанографів, гідрографів та для роботи з підводними спорудами.

Апарат здатний працювати на глибині до 300 метрів у різних місіях, включаючи огляд, спостереження, технічне обслуговування та відновлення підводних об’єктів.