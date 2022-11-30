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Фінляндія надіслала Україні обладнання для відновлення електромережі: подробиці

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Середа 30 листопада 2022 18:41
Фінляндія надіслала Україні обладнання для відновлення електромережі: подробиці Фото: Фінляндія надіслала Україні обладнання для відновлення електромережі (pixabay com)
Автор: Дмитро Браславський

Фінляндія направила до України обладнання, яке допоможе відновити електромережі після ракетних ударів РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МВС Фінляндії.

"Допомога з боку енергетичного сектору справді необхідна, бо російські атаки сильно вдарили по енергетичній інфраструктурі України. Фінські компанії також всебічно відреагували на прохання допомогти Україні", - заявила міністр економіки Фінляндії Міка Лінтіля.

Ця допомога надійде через механізм цивільного захисту Європейського союзу. До списку допомоги увійшли трансформатори, автоматичні вимикачі, реле та інші важливі компоненти мережі.

"Ситуація в Україні дуже серйозна для мирного населення і потреба допомоги в країні зростає. З наближенням зими мільйони людей залишилися без електрики, опалення та води. Фінляндія продовжує надавати допомогу відповідно до запитів України. Я сподіваюся, що бажання допомогти фінам залишається високим", - заявив міністр внутрішніх справ Фінляндії Кріста Мікконен.

Від початку повномасштабної війни Фінляндія відправила в Україну 50 вантажівок різної гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила про необхідність збільшити допомогу Україні, щоб забезпечити перемогу у війні проти Росії.

Фінляндія запропонувала Україні допомогти її військам набути необхідної підготовки для боротьби з російською агресією у зимовий період.

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