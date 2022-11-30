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Бельгия отправит в Украину подводные аппараты R7

Фото: дистанционно управляемые подводные аппараты R7 производства компании ECA Robotics Belgium (blueyerobotics.com)
Автор: Татьяна Степанова

Украина получит от Бельгии дистанционно управляемые подводные аппараты R7 производства компании ECA Robotics Belgium.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Navy Recognition.

"До конца мая 2023 года в Украину доставят 10 подводных дронов производства бельгийской компании ECA Robotics Belgium", - рассказала министр обороны Бельгии Людивин Дедондер.

Сообщается, что дистанционно управляемый аппарат R7 сочетает компактность и простоту развертывания с характеристиками, быстротой и грузоподъемностью профессиональных подводных аппаратов. Быстрый, модульный и простой в развертывании R7 предназначен для океанографов, гидрографов и для работы с подводными сооружениями.

Аппарат способен работать на глубине до 300 метров в разных миссиях, включая осмотр, наблюдение, техническое обслуживание и восстановление подводных объектов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что на встрече министров иностранных дел НАТО в Бухаресте было объявлено о передаче Украине артиллерии, снарядов и бронемашин.

Также ранее мы писали, что Финляндия направила в Украину оборудование, которое поможет восстановить электросети после ракетных ударов РФ.

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Бельгия