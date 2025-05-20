Бельгія готова увійти до "коаліції рішучих" для відправки військ в Україну після перемир’я

Бельгія готова направити свої війська в Україну одразу після досягнення перемир’я.

"Ми готові у складі "коаліції рішучих" разом з Великою Британією та Францією почати діяти на українській території одразу після укладання перемир’я", - зазначив Франкен перед початком засідання міністрів закордонних справ та оборони ЄС у Брюсселі.

Йдеться про потенційне мирне розгортання, яке має на меті стабілізацію ситуації після активної фази бойових дій.

Водночас міністр не уточнив, про які саме формати військової присутності може йтися.