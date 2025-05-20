Бельгія готова увійти до "коаліції рішучих" для відправки військ в Україну після перемир’я

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив про можливість участі у складі "коаліції рішучих" разом із Британією та Францією.
Про це заявив Франкен у Брюсселі, повідомляє РБК-Україна.
Бельгія готова направити свої війська в Україну одразу після досягнення перемир’я.
"Ми готові у складі "коаліції рішучих" разом з Великою Британією та Францією почати діяти на українській території одразу після укладання перемир’я", - зазначив Франкен перед початком засідання міністрів закордонних справ та оборони ЄС у Брюсселі.
Йдеться про потенційне мирне розгортання, яке має на меті стабілізацію ситуації після активної фази бойових дій.
Водночас міністр не уточнив, про які саме формати військової присутності може йтися.
Нагадаємо, "коаліцію рішучих" очолюють Велика Британія та Франція.
Як зазначав міністр оборони Британії Джон Хілі, мета такої коаліції - забезпечити для України безпечне небо, безпечне море, безпеку на суші та підтримати українських захисників.
Але нещодавно The Times писало, що поки що країни Європи не можуть набрати і 25 тисяч солдатів для відправки в Україну.
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