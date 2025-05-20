Бельгия готова войти в "коалицию решительных" для отправки войск в Украину после перемирия

Бельгия готова направить свои войска в Украину сразу после достижения перемирия.

"Мы готовы в составе "коалиции рішучих" вместе с Великобританией и Францией начать действовать на украинской территории сразу после заключения перемирия", - отметил Франкен перед началом заседания министров иностранных дел и обороны ЕС в Брюсселе.

Речь идет о потенциальном мирном развертывании, которое имеет целью стабилизацию ситуации после активной фазы боевых действий.

В то же время министр не уточнил, о каких именно форматах военного присутствия может идти речь.