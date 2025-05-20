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Бельгия готова войти в "коалицию решительных" для отправки войск в Украину после перемирия

Фото: Министр обороны Бельгии Тео Франкен (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил о возможности участия в составе "коалиции решительных" вместе с Британией и Францией.

Об этом заявил Франкен в Брюсселе, сообщает РБК-Украина.

Бельгия готова направить свои войска в Украину сразу после достижения перемирия.

"Мы готовы в составе "коалиции рішучих" вместе с Великобританией и Францией начать действовать на украинской территории сразу после заключения перемирия", - отметил Франкен перед началом заседания министров иностранных дел и обороны ЕС в Брюсселе.

Речь идет о потенциальном мирном развертывании, которое имеет целью стабилизацию ситуации после активной фазы боевых действий.

В то же время министр не уточнил, о каких именно форматах военного присутствия может идти речь.

"Коалиция решительных"

Напомним, "коалицию решительных" возглавляют Великобритания и Франция.

Как отмечал министр обороны Великобритании Джон Хили, цель такой коалиции - обеспечить для Украины безопасное небо, безопасное море, безопасность на суше и поддержать украинских защитников.

Но недавно The Times писало, что пока страны Европы не могут набрать и 25 тысяч солдат для отправки в Украину.

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