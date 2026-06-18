Бельгія передасть Україні цього року F-16, але половина піде на запчастини

Франке повідомив, що Бельгія вже ухвалила рішення передати до ЗСУ більше винищувачів, ніж обіцяла раніше.

"Ми посилюємо допомогу Україні. Ми передамо сім F-16 цього року, чотири з них для запчастин, три - готові виконувати місії в небі України, захищати Україну від російської агресії", - сказав він.

Раніше Бельгія обіцяла передати в Україну лише чотири не боєготові винищувачі, для використання як донора запчастин для інших F-16.

Брюссель планував передати літаки у 2025-2026 роках, але наразі про початок постачання не повідомлялося.

Бельгійський міністр заявив, що вважає важливим передати також функціональні винищувачі, оскільки ті зарекомендували себе "доброю платформою проти "Шахедів" та крилатих ракет".

За його словами, Міноборони Бельгії планує суттєво збільшити обсяг постачань.

"Я запропоную уряду передати Україні всі F-16 у найближчі роки - і це залежатиме від отримання нами F-35. Ми маємо свою роль у захисті неба, у ядерній доктрині, і ми маємо цю роль виконувати", - додав Франкен.

Зараз у повітряних силах Бельгії перебуває на озброєнні, за різними даними, понад 40 літаків F-16.