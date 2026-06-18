Бельгия передаст Украине в этом году F-16, но половина из них пойдет на запчасти

Бельгия до конца 2026 года передаст Украине семь истребителей F-16 - три боевых и ещё четыре на запчасти.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен во время беседы с журналистами перед началом министерской встречи НАТО.
Франке сообщил, что Бельгия уже приняла решение передать ВСУ больше истребителей, чем обещала ранее.
"Мы усиливаем помощь Украине. В этом году мы передадим семь F-16, четыре из них 0 на запчасти, три - готовые выполнять миссии в небе Украины, защищать Украину от российской агрессии", - сказал он.
Ранее Бельгия обещала передать Украине лишь четыре небоеготовых истребителя для использования в качестве источника запчастей для других F-16.
Брюссель планировал передать самолеты в 2025-2026 годах, но пока о начале поставок не сообщалось.
Бельгийский министр заявил, что считает важным передать также исправные истребители, поскольку они зарекомендовали себя "хорошей платформой против "Шахедов» и крылатых ракет".
По его словам, Минобороны Бельгии планирует существенно увеличить объем поставок.
"Я предложу правительству передать Украине все F-16 в ближайшие годы - и это будет зависеть от получения нами F-35. У нас есть своя роль в защите неба, в ядерной доктрине, и мы должны эту роль выполнять", - добавил Франкен.
В настоящее время в ВВС Бельгии на вооружении, по разным данным, находится более 40 самолетов F-16.
Напомним, Бельгия и Норвегия задерживают поставку 36 истребителей F-16 для Украины, что составляет почти половину от всего обещанного количества самолетов.
Ранее сообщалось, что обещанные Норвегией самолеты застряли в авиаремонтном цехе в Бельгии, где процесс их восстановления фактически не продвигается.
В то же время сама Бельгия за три года также не передала ни одного самолета. В Брюсселе задержку оправдывают тем, что якобы никогда не называли Киеву конкретных сроков поставки.