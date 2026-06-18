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Бельгия передаст Украине в этом году F-16, но половина из них пойдет на запчасти

11:27 18.06.2026 Чт
2 мин
Бельгия пока передает 7 самолетов F-16, а остальные - только при одном условии
aimg Татьяна Степанова
Фото: Бельгия передаст Украине семь истребителей F-16 в 2026 году (Getty Images)

Бельгия до конца 2026 года передаст Украине семь истребителей F-16 - три боевых и ещё четыре на запчасти.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен во время беседы с журналистами перед началом министерской встречи НАТО.

Франке сообщил, что Бельгия уже приняла решение передать ВСУ больше истребителей, чем обещала ранее.

"Мы усиливаем помощь Украине. В этом году мы передадим семь F-16, четыре из них 0 на запчасти, три - готовые выполнять миссии в небе Украины, защищать Украину от российской агрессии", - сказал он.

Ранее Бельгия обещала передать Украине лишь четыре небоеготовых истребителя для использования в качестве источника запчастей для других F-16.

Брюссель планировал передать самолеты в 2025-2026 годах, но пока о начале поставок не сообщалось.

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Бельгийский министр заявил, что считает важным передать также исправные истребители, поскольку они зарекомендовали себя "хорошей платформой против "Шахедов» и крылатых ракет".

По его словам, Минобороны Бельгии планирует существенно увеличить объем поставок.

"Я предложу правительству передать Украине все F-16 в ближайшие годы - и это будет зависеть от получения нами F-35. У нас есть своя роль в защите неба, в ядерной доктрине, и мы должны эту роль выполнять", - добавил Франкен.

В настоящее время в ВВС Бельгии на вооружении, по разным данным, находится более 40 самолетов F-16.

Задержки с поставками F-16

Напомним, Бельгия и Норвегия задерживают поставку 36 истребителей F-16 для Украины, что составляет почти половину от всего обещанного количества самолетов.

Ранее сообщалось, что обещанные Норвегией самолеты застряли в авиаремонтном цехе в Бельгии, где процесс их восстановления фактически не продвигается.

В то же время сама Бельгия за три года также не передала ни одного самолета. В Брюсселе задержку оправдывают тем, что якобы никогда не называли Киеву конкретных сроков поставки.

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