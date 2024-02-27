Бельгія продовжуватиме допомагати Україні, але не відправлятиме війська, - глава Міноборони

Як повідомляє видання, міністр оборони Бельгії наголосила на продовженні постачання допомоги Україні, та зазначила, що "надання всієї необхідної матеріальної допомоги залишається пріоритетом".

За її словами, "Бельгія надає перевагу наданню Україні матеріальної допомоги, а не надсиланню військ".

Так, у 2024 році Бельгія має намір надати Україні військову допомогу на суму 611 млн євро, а також братиме участь у шести коаліціях з підтримки ЗСУ та тренування українських військових.

Що передувало

26 лютого в Єлисейському палаці в Парижі відбулася робоча зустріч близько 20 європейських лідерів. Учасники конференції обговорили способи протистояння Росії та можливі шляхи допомоги Україні у протистоянні агресору у контексті загострення ситуації на фронті за останні тижні.

Зокрема, під час саміту президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО введе війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, в тому, що поки консенсус з цього питання відсутня.

Однак проти відправлення військ НАТО чи ЄС до України виступив канцлер Німеччини Олаф Шольц, Чехія та Польща також не розглядають такої можливості.

Іспанія та Італія також не погодилися з пропозицією Франції відправити сухопутні війська в Україну.

Таку ж заяву зробили й у Сполучених Штатах Америки.

Категоричним був і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, заявивши, що "планів щодо розміщення бойових військ НАТО на території України немає".

Детальніше про це, реакції інших лідерів та про те, чи дійсно партнери готуються задіяти свої армії, - у матеріалі РБК-Україна.