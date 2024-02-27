Бельгия будет продолжать помогать Украине, но не будет отправлять войска, - глава Минобороны

Как сообщает издание, министр обороны Бельгии подчеркнула продолжение поставок помощи Украине, и отметила, что "предоставление всей необходимой материальной помощи остается приоритетом".

По ее словам, "Бельгия предпочитает оказать Украине материальную помощь, а не отправку войск".

Так, в 2024 году Бельгия намерена предоставить Украине военную помощь на сумму 611 млн евро, а также будет участвовать в шести коалициях по поддержке ВСУ и тренировке украинских военных.

Что предшествовало

26 февраля в Елисейском дворце в Париже состоялась рабочая встреча около 20 европейских лидеров. Участники конференции обсудили способы противостояния России и возможные пути помощи Украине в противостоянии агрессору в контексте обострения ситуации на фронте за последние недели.

В частности, на саммите президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО введет войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, в том, что пока консенсус по этому вопросу отсутствует.

Однако против отправки войск НАТО или ЕС в Украину выступил канцлер Германии Олаф Шольц, Чехия и Польша также не рассматривают такую возможность.

Испания и Италия также не согласились с предложением Франции отправить сухопутные войска в Украину.

Такое же заявление сделали и в Соединенных Штатах Америки.

Категорическим был и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, заявив, что "планов по размещению боевых войск НАТО на территории Украины нет".

Детальнее об этом, реакции других лидеров и о том, действительно ли партнеры готовятся задействовать свои армии, - в материале РБК-Украина.