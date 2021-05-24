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Бельгия призвала ЕС ввести санкции против гражданской авиации Беларуси

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Брюссель, Понедельник 24 мая 2021 19:03
Бельгия призвала ЕС ввести санкции против гражданской авиации Беларуси Фото: премьер-министр Бельгии Александр де Кроо (facebook.com/alexanderdecroo)
Автор: РБК-Украина

Правительство Бельгии призвало Европейский союз ввести санкции против гражданской авиации Беларуси. Ограничения должны быть введены в связи с вынужденной посадкой пассажирского самолета Ryanair в Минске.

Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, передает Reuters.

При этом он отметил, что шаги против Минска должны быть "быстрыми и жесткими".

"Был четвертый пакет санкций с финансовой стороны, который должен быть ускорен, но затем, я думаю, мы также должны обратить внимание на то, что связано с гражданской авиацией, потому что это подвергает опасности граждан", - заявил премьер Бельгии.

Он также добавил, что ЕС должен показать, что подобные действия не должны происходить без реакции.

"Я надеюсь, что мы сможем быстро прийти к консенсусу. Я думаю, что необходимо срочно показать, что нечто подобное не ... происходит без какой-либо реакции, и я думаю, что реакция должна быть быстрой и жесткой", - подчеркнул он.

Напомним, 23 мая в аэропорту Минска задержали основателя Nexta Романа Протасевича. Самолет, в котором находился журналист, был вынужден совершить аварийную посадку по требованию властей Беларуси.

Самолет компании Ryanair, на борту которого находился Протасевич, совершил аварийную посадку в Национальном аэропорту Минска. Причиной экстренной посадки стал сигнал о минировании. Сам самолет направлялся из Афин в Вильнюс.

После того как самолет проверили, на его борту взрывное устройство не обнаружили. Однако всех пассажиров отправили на повторный осмотр. Среди них был основатель Nexta, журналист Роман Протасевич.

Как реагируют на ситуацию мировые лидеры - читайте в материале РБК-Украина.

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