Бельгия призвала ЕС ввести санкции против гражданской авиации Беларуси
Правительство Бельгии призвало Европейский союз ввести санкции против гражданской авиации Беларуси. Ограничения должны быть введены в связи с вынужденной посадкой пассажирского самолета Ryanair в Минске.
Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, передает Reuters.
При этом он отметил, что шаги против Минска должны быть "быстрыми и жесткими".
"Был четвертый пакет санкций с финансовой стороны, который должен быть ускорен, но затем, я думаю, мы также должны обратить внимание на то, что связано с гражданской авиацией, потому что это подвергает опасности граждан", - заявил премьер Бельгии.
Он также добавил, что ЕС должен показать, что подобные действия не должны происходить без реакции.
"Я надеюсь, что мы сможем быстро прийти к консенсусу. Я думаю, что необходимо срочно показать, что нечто подобное не ... происходит без какой-либо реакции, и я думаю, что реакция должна быть быстрой и жесткой", - подчеркнул он.
Напомним, 23 мая в аэропорту Минска задержали основателя Nexta Романа Протасевича. Самолет, в котором находился журналист, был вынужден совершить аварийную посадку по требованию властей Беларуси.
Самолет компании Ryanair, на борту которого находился Протасевич, совершил аварийную посадку в Национальном аэропорту Минска. Причиной экстренной посадки стал сигнал о минировании. Сам самолет направлялся из Афин в Вильнюс.
После того как самолет проверили, на его борту взрывное устройство не обнаружили. Однако всех пассажиров отправили на повторный осмотр. Среди них был основатель Nexta, журналист Роман Протасевич.
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