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Бельгія закликала ЄС ввести санкції проти цивільної авіації Білорусі

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Брюссель, Понеділок 24 травня 2021 19:03
Бельгія закликала ЄС ввести санкції проти цивільної авіації Білорусі Фото: прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо (facebook.com/alexanderdecroo)
Автор: РБК-Україна

Уряд Бельгії закликав Європейський союз ввести санкції проти цивільної авіації Білорусі. Обмеження повинні бути введені у зв'язку з вимушеною посадкою пасажирського літака Ryanair в Мінську.

Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо, передає Reuters.

При цьому він зазначив, що кроки проти Мінська повинні бути "швидкими і жорсткими".

"Був четвертий пакет санкцій з фінансового боку, який повинен бути прискорений, але потім, я думаю, ми також повинні звернути увагу на те, що пов'язано з цивільною авіацією, тому що це наражає на небезпеку громадян", - заявив прем'єр Бельгії.

Він також додав, що ЄС повинен показати, що подібні дії не повинні відбуватися без реакції.

"Я сподіваюся, що ми зможемо швидко прийти до консенсусу. Я думаю, що необхідно терміново показати, що щось подібне не ... відбувається без будь-якої реакції, і я думаю, що реакція повинна бути швидкою і жорсткою", - підкреслив він.

Нагадаємо, 23 травня в аеропорту Мінська затримали засновника Nexta Романа Протасевича. Літак, в якому перебував журналіст, був змушений здійснити аварійну посадку на вимогу влади Білорусі.

Літак компанії Ryanair, на борту якого перебував Протасевич, здійснив аварійну посадку в Національному аеропорту Мінська. Причиною екстреної посадки став сигнал про мінування. Сам літак прямував з Афін до Вільнюса.

Після того як літак перевірили, на його борту вибуховий пристрій не виявили. Однак всіх пасажирів відправили на повторний огляд. Серед них був засновник Nexta, журналіст Роман Протасевич.

Як реагують на ситуацію світові лідери - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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