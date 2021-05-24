Бельгія закликала ЄС ввести санкції проти цивільної авіації Білорусі

Уряд Бельгії закликав Європейський союз ввести санкції проти цивільної авіації Білорусі. Обмеження повинні бути введені у зв'язку з вимушеною посадкою пасажирського літака Ryanair в Мінську.

При цьому він зазначив, що кроки проти Мінська повинні бути "швидкими і жорсткими".

"Був четвертий пакет санкцій з фінансового боку, який повинен бути прискорений, але потім, я думаю, ми також повинні звернути увагу на те, що пов'язано з цивільною авіацією, тому що це наражає на небезпеку громадян", - заявив прем'єр Бельгії.

Він також додав, що ЄС повинен показати, що подібні дії не повинні відбуватися без реакції.

"Я сподіваюся, що ми зможемо швидко прийти до консенсусу. Я думаю, що необхідно терміново показати, що щось подібне не ... відбувається без будь-якої реакції, і я думаю, що реакція повинна бути швидкою і жорсткою", - підкреслив він.