Бельгия допускает передачу Украине российских активов, но есть требование

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что Бельгия допускает использование замороженных российских активов в пользу Украины, но требует от стран ЕС заранее согласовать механизм распределения юридических и финансовых рисков.

В Бельгии объяснили позицию

Прево подчеркнул, что осторожность Брюсселя в вопросе российских активов не означает отказа от поддержки Украины или готовности оказывать помощь России.

По его словам, бельгийские юридические эксперты выявили риски, которые могут затронуть не только страну, но и финансовую систему Европы.

"Нежелание, или даже отказ Бельгии использовать эти замороженные российские активы ни в коем случае не должны пониматься или трактоваться как отказ помочь Украине и тем более как желание оказать какую-либо поддержку России", – заявил министр.

Чего опасается Брюссель

По словам Прево, если через 10–15 лет Бельгию обяжут вернуть России более 200 млрд евро, страна не сможет самостоятельно покрыть такие расходы.

"В противном случае, если через 10 или 15 лет Бельгии будет приказано вернуть все средства, она не сможет самостоятельно нести бремя возврата более 200 млрд евро. Пропорционально это немыслимо для нашего бюджета", – отметил он.

Что предлагает Бельгия

Прево заявил, что европейским странам необходимо заранее договориться о взаимной ответственности за возможные последствия.

При этом Бельгия поддержала решение ЕС предоставить Украине кредит на 90 млрд евро в 2026–2027 годах.

"Риски, которые мы определили тогда, не исчезли чудесным образом. Но у нас нет принципиальных возражений против использования этих средств в поддержку украинского дела", – сказал глава бельгийского МИД.