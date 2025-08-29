Бельгія планує надати Україні F-16 якомога швидше, та анонсує великий пакет допомоги

F-16 в Україні

Нагадаємо, Нідерланди, Данія та Бельгія очолили авіаційну коаліцію з передачі винищувачів F-16 Україні. У липні 2024 року Нідерланди офіційно погодили експорт 24 літаків, а вже в серпні перші F-16 прибули до українських Повітряних сил. Деталі щодо кількості та джерел постачання залишаються засекреченими.

Наприкінці серпня Україна втратила один з отриманих винищувачів під час відбиття масованої атаки Росії. Унаслідок катастрофи 26 серпня загинув досвідчений пілот Олексій Месь із позивним "Мунфіш".

Також повідомлялось, що 22 липня цього року Повітряні сили отримали перші унікальні мобільні комплекси для обслуговування винищувачів F-16. А вже наступного дня Повітряні сили показали, як виглядають ці комплекси.

Окрім того, раніше стало відомо про унікальну тактику, яка допомагає ЗСУ не втратити жодного винищувача під час масованих ударів росіян по українським аеродромам.