Бельгія підтримає українську сферу культури: як саме

Бельгія допоможе Україні у збереженні культурної спадщини та виділить 150 тисяч євро на культурну сферу.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на публікацію Міністерства культури та інформаційної політики України.

Представники міністерства зустрілися з міністром закордонних справ, європейських справ і зовнішньої торгівлі та федеральних установ культури Бельгії Аджою Лябіб. Для неї провели екскурсію Національним художнім музеєм України та Софією Київською.

“Показали наше мистецтво, пам‘ятки історії та архітектури, нашу історію та коріння”, – йдеться у повідомленні.

Під час екскурсії сторони домовились про співпрацю: українські сезони культури в Бельгії, постачання генераторів нашим закладам та медіа для зими, поширення заборони російської пропаганди та допомогу в збереженні української культурної спадщини.