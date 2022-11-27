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Бельгия поддержит украинскую сферу культуры: как именно

Фото: Бельгия поддержит украинскую культурную сферу (МКИП)
Автор: Антон Малиновский

Бельгия поможет Украине сохранить культурное наследие и выделит 150 тысяч евро на культурную сферу.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию Министерства культуры и информационной политики Украины.

Представители министерства встретились с министром иностранных дел, европейских дел и внешней торговли и федеральных учреждений культуры Бельгии Аджой Лябиб. Для нее провели экскурсию по Национальному художественному музею Украины и Софии Киевской.

"Показали наше искусство, памятники истории и архитектуры, нашу историю и корни", - говорится в сообщении.

Во время экскурсии стороны договорились о сотрудничестве: украинские сезоны культуры в Бельгии, поставка генераторов нашим заведениям и медиа для зимы, распространение запрета российской пропаганды и помощь в сохранении украинского культурного наследия.

Напомним, Бельгия передаст Украине генераторы, а также усилит военную помощь. Кроме того, европейская страна присоединилась и предоставила финансирование украинской инициативе "Grain From Ukraine".

Также Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо сегодня, 26 ноября, подписали совместную декларацию о поддержке движения Украины в ЕС и НАТО.

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Бельгия