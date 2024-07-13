Бельгія передасть Україні десятки F-16 у наступні кілька років, - ОП

Він зазначив, що Повітряні сили справді потребують 128 літаків, про що раніше говорив президент Володимир Зеленський. За його словами, Україна має задекларовану кількість від партнерів щодо кількості літаків. Це чотири країни та відома кількість, яку вони обіцяють.

"На жаль, у деяких країнах графік постачання доволі тривалий. Наприклад, Бельгія задекларувала 30 літаків, і це є в нашій безпековій угоді з Бельгією. Але вона каже, що ці 30 літаків будуть поставлені до кінця 2028 року, що очевидно є неприйнятним для нас", - сказав Жовква.

Заступник глави Офісу президента також додав, що важливим питанням є збільшення кількості тренувальних центрів для пілотів. За його словами, пілоти мають вести тактику бою відповідно до типу літака, на якому вони будуть працювати.

"F-16 - це зовсім інша тактика ведення бою. Тому говоримо і про це, та у відповідній заяві про F-16, яка була складена під час саміту (Вашингтонський саміт НАТО. - ред.), сказано, що партнери будуть працювати над розширенням кількості місць для українських пілотів", - сказав глава ОП.

Жовква додав, що це стосується не лише пілотів, а й інженерного складу, оптимізації, тобто скорочення часу навчання.

"Під час війни ми не можемо дозволити собі проходити цей тривалий період навчання, як прописано, можливо, в підручниках. Ми можемо це оптимізувати", - сказав він.

Заступник голови Офісу президента також зазначив, що під час саміту НАТО президент Зеленський мав зустрічі з лідерами країн-партнерів, які погодилися постачати літаки.

"Ці комплексні питання ми проговорювали з тими лідерами, які нам постачають літаки. Була у президента зустріч з новим прем’єр-міністром Нідерландів, були відповідні зустрічі з іншими керівниками. Безумовно, про це говорили і під час зустрічі з президентом Байденом, адже роль США в питанні постачання літаків також дуже важлива", - наголосив Жовква.