Бельгия передаст Украине десятки F-16 в следующие несколько лет, - ОП

Он отметил, что Воздушные силы действительно нуждаются в 128 самолетах, о чем ранее говорил президент Владимир Зеленский. По его словам, Украина имеет задекларированное количество от партнеров по числу самолетов. Это четыре страны и известное количество, которое они обещают.

"К сожалению, в некоторых странах график поставки довольно длительный. Например, Бельгия задекларировала 30 самолетов, и это есть в нашем соглашении по безопасности с Бельгией. Но она говорит, что эти 30 самолетов будут поставлены до конца 2028 года, что очевидно является неприемлемым для нас", - сказал Жовква.

Заместитель главы Офиса президента также добавил, что важным вопросом является увеличение количества тренировочных центров для пилотов. По его словам, пилоты должны вести тактику боя в соответствии с типом самолета, на котором они будут работать.

"F-16 - это совсем другая тактика ведения боя. Поэтому говорим и об этом, и в соответствующем заявлении о F-16, которое было составлено во время саммита (Вашингтонский саммит НАТО. - ред.), сказано, что партнеры будут работать над расширением количества мест для украинских пилотов", - сказал глава ОП.

Жовква добавил, что это касается не только пилотов, но и инженерного состава, оптимизации, то есть сокращения времени обучения.

"Во время войны мы не можем позволить себе проходить этот длительный период обучения, как прописано, возможно, в учебниках. Мы можем это оптимизировать", - сказал он.

Заместитель главы Офиса президента также отметил, что во время саммита НАТО президент Зеленский встречался с лидерами стран-партнеров, которые согласились поставлять самолеты.

"Эти комплексные вопросы мы проговаривали с теми лидерами, которые нам поставляют самолеты. Была у президента встреча с новым премьер-министром Нидерландов, были соответствующие встречи с другими руководителями. Безусловно, об этом говорили и во время встречи с президентом Байденом, ведь роль США в вопросе поставки самолетов также очень важна", - подчеркнул Жовква.