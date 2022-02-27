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Бельгия передаст Украине 3 тысячи автоматов

Автор: Антон Федорцив

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые поставки оружия из Бельгии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный твиттер главы государства.

"Приятно было узнать, что вдобавок ко вчерашним договоренностям Бельгия присылает нам еще 3000 автоматов и 200 противотанковых гранатометов", – написал Зеленский.

Накануне бельгийское правительство решило поддержать украинские Вооруженные силы, отправив в Украину 2 тысячи пулеметов и 3800 тонн топлива. Президент поблагодарил премьер-министра Бельгии Александра Кро "за его лидерство".

К слову, ранее Евросоюз объявил о закупке и поставке оружия в Украину.

В свою очередь в Мариуполе позиции ВСУ и Нацгвардии усилил местный бизнес.

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