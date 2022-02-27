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Бизнес помогает укрепить позиции ВСУ и Нацгвардии в Мариуполе, - мер

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Воскресенье 27 февраля 2022 19:25
Бизнес помогает укрепить позиции ВСУ и Нацгвардии в Мариуполе, - мер Фото: Вадим Бойченко (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Мариуполь надежно защищен: на позициях стоят ВСУ и Нацгвардия. Солдаты и офицеры мотивированы и готовы оберегать город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мера Вадима Бойченко.

По его словам, бизнес объединился ради спасения Мариуполя - местные металлургические предприятия обеспечивают вооруженные силы топливом и продуктами питания.

"Предприятия "Метинвест" делают все возможное, чтобы обеспечить Вооруженные силы Украины и Национальную гвардию топливом, едой и всем необходимым для защиты города. Мы твердо стоим на рубежах нашей родины и не отдали ни одного метра нашей земли. Благодарю всех солдат и офицеров - вы наши герои мы все вас любим и кланяемся в ноги вашим матерям", - сообщил Бойченко в своем видеообращении.

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