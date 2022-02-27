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Бельгія передасть Україні 3 тисячі автоматів

Автор: Антон Федорців

Президент України Володимир Зеленський анонсував нове постачання зброї з Бельгії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний твіттер глави держави.

"Приємно було дізнатися, що на додачу до вчорашніх домовленостей Бельгія надсилає нам ще 3000 автоматів та 200 протитанкових гранатометів", – написав Зеленський.

Напередодні бельгійський уряд вирішила підтримати українські Збройні сили, відправши до України 2 тисячі кулеметів і 3800 тон палива. Президент подякував прем'єр-міністру Бельгії Александру Кро "за його лідерство".

До слова, раніше Євросоюз оголосив про закупівлю та постачання зброї до України.

Натомість у Маріуполі позиції ЗСУ та Нацгвардії посилив місцевий бізнес.

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