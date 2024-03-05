Бельгія за останні місяці депортувала десятки російських шпигунів

Прем'єр-міністр Бельгії Олександр Де Кроо сказав, що з країни вислано десятки російських "шпигунів". Ними виявилися "дипломати РФ".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Brussels Times.
"Бельгія депортувала десятки так званих російських дипломатів із країни за останні місяці", - сказав він. "Чи були вони шпигунами? Очевидно, так", - заявив Де Кроо.
Також за словами прем'єра, коли країна виступає проти Росії, її сайти піддаються кібератаці.
За результатами дослідження було виявлено, що в Бельгії на посольствах РФ встановлено найбільшу кількість обладнання супутникового зв'язку, яке використовується для передачі конфіденційної інформації назад до Росії
На даху будівлі посольства в одному з бельгійських міст встановлено не менше 17 супутникових тарілок, а також кілька інших антен та комунікаційного обладнання, які можуть використовуватись як для зв'язку, так і для шпигунства.
Раніше ми писали, що у Великій Британії викрили груп у російських шпигунів. Вони займалися збиранням розвідувальної інформації на користь Росії.
До речі, 20 лютого влада Естонії заявила про успішно викриту гібридну операцію російських спецслужб, в рамках розслідування кримінальної справи було затримано 10 осіб.
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