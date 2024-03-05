Бельгия за последние месяцы депортировала десятки российских шпионов

"Бельгия депортировала десятки так называемых российских дипломатов из страны за последние месяцы", - сказал он. "Были ли они шпионами? Очевидно, да", - заявил Де Кроо.

Также по словам премьера, когда страна выступает против России, то ее сайты подвергаются кибератаке.

По результатам исследования было обнаружено, что в Бельгии на посольствах РФ установлено наибольшее количество оборудования спутниковой связи, используемого для передачи конфиденциальной информации обратно в Россию

На крыше здания посольства в одном из бельгийских городов установлено не менее 17 спутниковых тарелок, а также несколько других антенн и коммуникационного оборудования, которые могут использоваться как для связи, так и для шпионажа.

Российский шпионаж в мире

Ранее мы писали, что в Великобритании разоблачили группу российских шпионов. Они занимались сбором разведывательной информации в пользу России.

К слову, 20 февраля власти Эстонии заявили об успешно разоблаченной гибридной операции российских спецслужб, в рамках расследования уголовного дела было задержано 10 человек.

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