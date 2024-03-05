RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Бельгия за последние месяцы депортировала десятки российских шпионов

Фото: Бельгия за последние месяцы депортировала десятки российских шпионов (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо сказал, что из страны высланы десятки российских "шпионов". Ими оказались "дипломаты РФ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Brussels Times.

"Бельгия депортировала десятки так называемых российских дипломатов из страны за последние месяцы", - сказал он. "Были ли они шпионами? Очевидно, да", - заявил Де Кроо.

Также по словам премьера, когда страна выступает против России, то ее сайты подвергаются кибератаке.

По результатам исследования было обнаружено, что в Бельгии на посольствах РФ установлено наибольшее количество оборудования спутниковой связи, используемого для передачи конфиденциальной информации обратно в Россию

На крыше здания посольства в одном из бельгийских городов установлено не менее 17 спутниковых тарелок, а также несколько других антенн и коммуникационного оборудования, которые могут использоваться как для связи, так и для шпионажа.

Российский шпионаж в мире

Ранее мы писали, что в Великобритании разоблачили группу российских шпионов. Они занимались сбором разведывательной информации в пользу России.

К слову, 20 февраля власти Эстонии заявили об успешно разоблаченной гибридной операции российских спецслужб, в рамках расследования уголовного дела было задержано 10 человек.

Также Европарламент проверит депутата Татьяны Жданок, на связь с ФСБ

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бельгия