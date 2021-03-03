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Бельгия одобрила вакцину AstraZeneca для людей старше 55 лет

Автор: РБК-Украина

Совет здравоохранения Бельгии разрешил использовать вакцину от коронавируса AstraZeneca для людей старше 55 лет. Там считают, что препарат безопасный и достаточно эффективен.

Об этом сообщает Politico.

В январе этого года Бельгия была одной из стран Европейского союза, которая не рекомендовала к использованию вакцину AstraZeneca для пожилых людей, установив возрастные ограничения от 55 до 65 лет, сославшись на недостаточные данные.

Однако в феврале были опубликованы многообещающие данные, которые показали, что одна доза прививки значительно снизила количество госпитализаций в Англии и Шотландии, после чего страны ЕС начали постепенно отменять возрастные ограничения.

"Данные на первый взгляд обнадеживают", - говорится в обновленной рекомендации бельгийских властей.

Однако, Совет подчеркнул, что необходимо проявлять осторожность в отношении предыдущих, еще неопубликованных данных.

Напомним, ранее глава внешнеполитического ведомства Бельгии Софи Вильмес выступила категорически против связи вакцинации от коронавируса со свободой передвижения в Европе.

Кроме того, правительство Марокко приняло решение остановить авиасообщение с Бельгией и Италией, поскольку опасаются завоза в страну новых штаммов коронавируса.

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Новости Украины Бельгиявакцина от коронавирусаКоронавирус
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