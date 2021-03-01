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Марокко остановило авиасообщение с Бельгией и Италией из-за COVID

Новина українською → Марокко, Понедельник 01 марта 2021 19:31
Марокко остановило авиасообщение с Бельгией и Италией из-за COVID Фото: самолет на фоне заката (pixabay.com)
Автор: Роман Тверденко

Марокко решило остановить авиасообщение с Бельгией и Италией на фоне пандемии коронавируса. Там опасаются завоза в страну новых вариантов коронавируса.

Об этом сообщает марокканское издание 360.

Власти государства опасаются распространения мутаций коронавируса в стране во время COVID-вакцинации.

Ранее в Марокко уже запретили авиасообщение с рядом стран из-за появления случаев заражения новыми штаммами коронавируса. С января нельзя летать в Марокко из Австралии, Бразилии, Великобритании, Германии, Дании, Ирландии, Нидерландов, Новой Зеландии, Турции, Швейцарии, ЮАР.

Также в стране остается действие режима чрезвычайного санитарного положения. Его ввели еще 20 марта 2020 года и с тех пор продлевали 11 раз. Новое продление рассчитано до 10 марта.

Ранее министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил, что третья волна пандемии в стране в значительной степени генерируется "британским" штаммом коронавируса. Он отметил, что ситуация с распространением штамма вируса из Великобритании ухудшается.

Также правительство Испании продлило ограничения на необязательные поездки для путешественников из стран, не входящих в Европейский союз и Шенгенскую зону. Ограничения были продлены до 31 марта.

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