Бельгия одобрила вакцину AstraZeneca для людей старше 55 лет
Совет здравоохранения Бельгии разрешил использовать вакцину от коронавируса AstraZeneca для людей старше 55 лет. Там считают, что препарат безопасный и достаточно эффективен.
Об этом сообщает Politico.
В январе этого года Бельгия была одной из стран Европейского союза, которая не рекомендовала к использованию вакцину AstraZeneca для пожилых людей, установив возрастные ограничения от 55 до 65 лет, сославшись на недостаточные данные.
Однако в феврале были опубликованы многообещающие данные, которые показали, что одна доза прививки значительно снизила количество госпитализаций в Англии и Шотландии, после чего страны ЕС начали постепенно отменять возрастные ограничения.
"Данные на первый взгляд обнадеживают", - говорится в обновленной рекомендации бельгийских властей.
Однако, Совет подчеркнул, что необходимо проявлять осторожность в отношении предыдущих, еще неопубликованных данных.
Напомним, ранее глава внешнеполитического ведомства Бельгии Софи Вильмес выступила категорически против связи вакцинации от коронавируса со свободой передвижения в Европе.
Кроме того, правительство Марокко приняло решение остановить авиасообщение с Бельгией и Италией, поскольку опасаются завоза в страну новых штаммов коронавируса.