Бельгия одобрила вакцину AstraZeneca для людей старше 55 лет

Совет здравоохранения Бельгии разрешил использовать вакцину от коронавируса AstraZeneca для людей старше 55 лет. Там считают, что препарат безопасный и достаточно эффективен.

В январе этого года Бельгия была одной из стран Европейского союза, которая не рекомендовала к использованию вакцину AstraZeneca для пожилых людей, установив возрастные ограничения от 55 до 65 лет, сославшись на недостаточные данные.

Однако в феврале были опубликованы многообещающие данные, которые показали, что одна доза прививки значительно снизила количество госпитализаций в Англии и Шотландии, после чего страны ЕС начали постепенно отменять возрастные ограничения.

"Данные на первый взгляд обнадеживают", - говорится в обновленной рекомендации бельгийских властей.

Однако, Совет подчеркнул, что необходимо проявлять осторожность в отношении предыдущих, еще неопубликованных данных.