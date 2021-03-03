Бельгія схвалила вакцину AstraZeneca для людей старше 55 років

Рада охорони здоров'я Бельгії дозволила використовувати вакцину від коронавірусу AstraZeneca для людей старше 55 років. Там вважають, що препарат безпечний і досить ефективний.

У січні цього року Бельгія була однією з країн Європейського союзу, яка не рекомендувала до використання вакцину AstraZeneca для літніх людей, встановивши вікові обмеження від 55 до 65 років, пославшись на недостатні дані.

Проте в лютому були опубліковані багатонадійні дані, які показали, що одна доза щеплення значно знизила кількість госпіталізацій в Англії і Шотландії, після чого країни ЄС почали поступово скасовувати вікові обмеження.

"Дані, на перший погляд, обнадіюють", - йдеться в оновленій рекомендації бельгійської влади.

Проте, Рада підкреслила, що необхідно проявляти обережність відносно попередніх, ще неопублікованих даних.