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Бельгія схвалила вакцину AstraZeneca для людей старше 55 років

Новость на русском → Брюссель, Середа 03 березня 2021 14:22
Бельгія схвалила вакцину AstraZeneca для людей старше 55 років Фото: вакцинація (freepik)
Автор: РБК-Україна

Рада охорони здоров'я Бельгії дозволила використовувати вакцину від коронавірусу AstraZeneca для людей старше 55 років. Там вважають, що препарат безпечний і досить ефективний.

Про це повідомляє Politico.

У січні цього року Бельгія була однією з країн Європейського союзу, яка не рекомендувала до використання вакцину AstraZeneca для літніх людей, встановивши вікові обмеження від 55 до 65 років, пославшись на недостатні дані.

Проте в лютому були опубліковані багатонадійні дані, які показали, що одна доза щеплення значно знизила кількість госпіталізацій в Англії і Шотландії, після чого країни ЄС почали поступово скасовувати вікові обмеження.

"Дані, на перший погляд, обнадіюють", - йдеться в оновленій рекомендації бельгійської влади.

Проте, Рада підкреслила, що необхідно проявляти обережність відносно попередніх, ще неопублікованих даних.

Нагадаємо, раніше глава зовнішньополітичного відомства Бельгії Софі Вільмес виступила категорично проти зв'язку вакцинації від коронавірусу зі свободою пересування у Європі.

Крім того, уряд Марокко прийняло рішення зупинити авіасполучення з Бельгією та Італією, оскільки побоюються завезення в країну нових штамів коронавірусу.

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