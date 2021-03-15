Бельгия объявила о запуске своего 5G

Бельгийский провайдер Telenet запустит собственный 5G. Партнерами компании станут Google, Nokia и Ericsson.
Об этом сообщает бельгийское издание The Brussels Times.
Как сообщил представитель Telenet, Бельгия преобразует мобильную сеть по всей стране в ближайшие годы, опираясь на новых партнеров. Шведский производитель Ericsson заменит устаревшее оборудование Telenet.
"Ericsson предоставит Telenet необходимые решения для всех будущих разработок 5G", - говорится в сообщении провайдера.
Напомним, недавно Франция признала законными ограничения на применение оборудования 5G Huawei. Страна обязала получать предварительное разрешение на использование подобной техники.
Украина же планирует начать устанавливать вышки 5G в следующем году.
Ранее РБК-Украина сообщало, что страны ЕС призывают согласовать стратегию борьбы с дезинформацией из-за вандализма в отношении вышек 5G.