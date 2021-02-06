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Во Франции признали законными ограничения на оборудование 5G от Huawei

Франция, Суббота 06 февраля 2021 07:13
Во Франции признали законными ограничения на оборудование 5G от Huawei
Фото: вышка 5G ( pexels)
Автор: Даша Харченко

Во Франции признали ограничения на применение оборудования для сетей мобильной связи 5G от китайской компании Huawei такими, что отвечают конституции. Конституционный совет объяснил свою позицию интересами национальной безопасности и обороны.

Решение принял Конституционный совет Франции.

Совет признал, что телекоммуникационные операторы должны получать предварительное разрешение от национального регулятора на использование мобильных терминалов и другого оборудования для функционирования сети 5G.

Французские компании SFR и Bouygues Telecom считают, что такое решение направлено фактически против китайской компании Huawei и ограничивает их права.

В обосновании Конституционного совета указывается, что радиотехнические сети мобильной связи могут использоваться для ведения шпионской деятельности, похищения данных и саботажа функционирования коммуникационных систем.

Напомним, Швеция запрещает китайским технологическим компаниям Huawei и ZTE строить новые высокоскоростные беспроводные сети после того, как высокопоставленный чиновник службы безопасности назвал Китай одной из крупнейших угроз для страны.

Ранее страны ЕС призвали Еврокомиссию бороться с дезинформацией о 5G.

Кроме того, Кабинет министров Украины принял план мероприятий по внедрению в Украине системы подвижной (мобильной) связи пятого поколения. Тендер на выдачу лицензий состоится в конце 2021 года.

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Новости Украины В мире Huawei5G (связь пятого поколения)Франция

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