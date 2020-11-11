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Вышки 5G начнут устанавливать в Украине в следующем году

Киев, Среда 11 ноября 2020 15:06
Вышки 5G начнут устанавливать в Украине в следующем году
Автор: Александр Белоус

Правительство планирует коммуникацию с обществом, поскольку существуют разные мнения относительно этой технологии

Экспериментальное внедрение технологии мобильной связи пятого поколения (5G) начнется в 2021 году. Первые лицензии на коммерческое использование выдадут в конце года.

Об этом во время заседания правительства сказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Уже в следующем году мы планируем разворачивать экспериментальные зоны, чтобы можно было протестировать 5G с разными операторами. Это будут физические территории", - сказал он.

В то же время он заявил о планах "максимально коммуницировать с украинцами для того, чтобы доносить преимущества этой технологии, потому что есть разные мнения относительно развития 5G".

Как отметил Федоров, утвержденный правительством план внедрения технологии связи пятого поколения 5G предусматривает выдачу первых лицензий операторам в конце 2021 года.

Как сообщало РБК-Украина, 11 ноября Кабинет министров утвердил план мероприятий по внедрению в Украине системы подвижной (мобильной) связи пятого поколения. Тендер на выдачу лицензий состоится в конце 2021 года.

Напомним, в сентябре Кабинет министров одобрил план мероприятий по повышению качества услуг подвижной (мобильной) связи на 2020-2022 годы. В плане есть мероприятия по внедрению технологии 5G.

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Новости Украины Экономика 5G (связь пятого поколения)Кабинет Министров Украины

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