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Бельгия объявила о запуске своего 5G

Новина українською → Брюссель, Понедельник 15 марта 2021 15:29
Бельгия объявила о запуске своего 5G Фото: 5G (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Бельгийский провайдер Telenet запустит собственный 5G. Партнерами компании станут Google, Nokia и Ericsson.

Об этом сообщает бельгийское издание The Brussels Times.

Как сообщил представитель Telenet, Бельгия преобразует мобильную сеть по всей стране в ближайшие годы, опираясь на новых партнеров. Шведский производитель Ericsson заменит устаревшее оборудование Telenet.

"Ericsson предоставит Telenet необходимые решения для всех будущих разработок 5G", - говорится в сообщении провайдера.

Напомним, недавно Франция признала законными ограничения на применение оборудования 5G Huawei. Страна обязала получать предварительное разрешение на использование подобной техники.

Украина же планирует начать устанавливать вышки 5G в следующем году.

Ранее РБК-Украина сообщало, что страны ЕС призывают согласовать стратегию борьбы с дезинформацией из-за вандализма в отношении вышек 5G.

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