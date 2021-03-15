Бельгія оголосила про запуск свого 5G
Бельгійський провайдер Telenet запустить власний 5G. Партнерами компанії стануть Google, Nokia та Ericsson.
Про це повідомляє бельгійське видання The Brussels Times.
Як повідомив представник Telenet, Бельгія модифікує мобільну мережу по всій країні в найближчі роки, спираючись на нових партнерів. Шведський виробник Ericsson замінить застаріле обладнання Telenet.
"Ericsson надасть Telenet необхідні рішення для всіх майбутніх розробок 5G", - йдеться в повідомленні провайдера.
Нагадаємо, нещодавно Франція визнала законними обмеження на застосування обладнання 5G Huawei. Країна зобов'язала отримувати попередній дозвіл на використання подібної техніки.
Україна планує почати встановлювати вежі 5G наступного року.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що країни ЄС закликають узгодити стратегію боротьби з дезінформацією через вандалізм щодо вишок 5G.