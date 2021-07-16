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Бельгия объявила общенациональный траур по жертвам наводнений

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Бельгии 20 июля объявили днем национального траура из-за большого числа жертв в результате сильных наводнений. По предварительным данным, погибшими в результате разгула стихии числятся 23 человека, еще 20 - пропали без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Бельгии Александра де Кроо.

"Вторник, 20 июля, будет днем национального траура", - написал он в своем Twitter.

Он также отметил, что "это момент, когда следует вспомнить о больших человеческих жертвах". "А приветствовать солидарность и чувство единства среди населения", - добавил премьер-министр.

Также власти Бельгии решили ограничить праздничные мероприятия в национальный день 21 июля.

Напомним, 15 июля на Бельгию обрушились сильные ливни, вызвавшие наводнения в ряде городов страны. По предварительным данным, в результате разгула стихии погибли 23 человека. Пропавшими без вести считаются по меньшей мере 20 человек.

Отметим, наводнения захлестнули Нидерланды и Германию. Так, в голландской провинции Лимбург выпало от 100 до 200 мм осадков при норме в 80 мм. Эвакуировано около 500 домохозяйств.

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БельгияЖертвынаводнение